Parti de la Ligue 1 et de Montpellier en 2012, Olivier Giroud a depuis fait le bonheur d’Arsenal et de Chelsea où il est arrivé il y a un an. En fin de contrat en juin prochain, le buteur ne sait pas encore où il jouera la saison prochaine mais n’exclut pas un retour en France.

Car lorsque le Canal Football Club lui demande si l’OM et l’OL sont des clubs qui l’attirent, il répond par l’affirmative. « Ce sont deux grands clubs, je n’ai jamais exclu un retour en France. J’ai dit à l’époque que ma priorité était de rester en Premier League, ça l’est toujours, maintenant... à voir. »