Deuxième club et deuxième démission cette saison pour Oscar Garcia. Après son expérience malheureuse à Saint-Étienne, terminée en novembre, le coach espagnol, qui avait su rebondir du côté de l’Olympiacos Le Pirée, a quitté le club hellène ce mardi, suite à des résultats sportifs jugés insuffisants par sa direction.

« J’ai décidé, avec l’accord du club, de mettre un terme à notre coopération, pour donner plus de temps au club pour préparer sereinement la saison prochaine. Je tiens à remercier le président de m’avoir donné l’opportunité de travaille avec la meilleure équipe en Grèce et tous les employés, les joueurs et les fans de l’équipe, pour l’amour et le respect qu’ils m’ont montrés dès le premier jour, ainsi que mon staff. Je leur souhaite du succès dans la saison à venir », a lancé l’Ibère dans un communiqué publié sur le site officiel du club.