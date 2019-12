Si l’Olympique de Marseille n’a pas pesé bien lourd face au Paris Saint-Germain au Parc des princes (4-0), les Phocéens se sont depuis rattrapés en championnat. Dauphin du club de la capitale, l’OM est à cinq longueurs des Rouge et Bleu qui comptent tout de même un match en moins. Un écart loin d’être énorme. De quoi donner des idées de titre aux Marseillais ? Présent en conférence de presse, Alvaro Gonzalez estime en tout cas que ce resserrement est positif pour l’OM.

« Se mettre comme objectif de mettre la pression au PSG c’est bon pour nous. Ça nous aide, ça nous oblige à gagner des matches. On a gagné six match consécutifs. C’est pas facile, mais si on met la barre toujours plus haut, on arrivera à se rapprocher du PSG même si c’est un peu difficile de les atteindre. Mais les équipes derrière nous ont aussi du mal à marquer des points ».