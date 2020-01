Lors de la réception d’Angers samedi à 17h30, l’Orange Vélodrome avait réservé un accueil particulièrement chaleureux à son entraîneur André Villas-Boas. Un tifo où apparaissait le nom du coach portugais a été déployé par les South Winners. Invité à réagir en conférence de presse sur cet élan d’amour, AVB est revenu sur son rapport avec les supporters marseillais.

« Je ne l’ai pas vu à l’entrée du Vélodrome. Et après on m’a envoyé un message avec la photo. Je veux seulement remercier les supporters. Je suis pragmatique aussi, si les résultats vont bien, ils vont bien, s’ils sont mauvais, ça sera de ma faute. J’ai fait mon explication de qui je suis en tant que personne et supporter. Je leur ai dit ce que je dis souvent en conférence de presse. Je sais que ça dépend des résultats. J’espère qu’on leur donnera ce qu’on veut, une place sur le podium. Mais oui j’ai apprécié cela », a-t-il déclaré avec le sourire. La lune de miel n’est pas finie.