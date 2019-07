Quatre jours après sa victoire contre les U23 de Stoke City, l’Olympique de Marseille défiait l’Accrington Stanley FC ce jeudi pour son deuxième match de préparation. Et dans ce match, le club phocéen a chuté face à la formation de D3 anglaise, s’inclinant 2-1. Interrogé après la rencontre, André Villas-Boas est alors revenu sur le match de son équipe, mais également sur l’une des pistes des Phocéens, à savoir Dario Benedetto, l’attaquant de Boca Juniors. Et l’entraîneur portugais apprécie grandement le joueur.

« Je connais très bien Dario, notamment parce que je suis un véritable aficionado de Boca Juniors. J’apprécie ses qualités, il est un joueur qui peut entrer dans notre système, on va voir dans les prochaines semaines si ça peut être une possibilité, a-t-il lâché en zone mixte. On étudie également d’autres pistes, car nous sommes obligés de faire un jugement sérieux entre notre enveloppe mercato et la valeur des joueurs à recruter. Peut-être qu’il y aura de la nouveauté sur le dossier de Dario, mais ça dépendra des conditions et de nos capacités à finir cette négociation. »

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10