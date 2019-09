Très solide ce soir, l’Olympique de Marseille s’est imposé d’une courte tête contre Saint-Étienne (1-0). Satisfait du résultat, Maxime Lopez a répondu au micro de Canal + à l’issue de ce match : « on a réalisé un match abouti et intense. On a fini sur les rotules. En première période on n’a pas suffisamment gardé le ballon. C’était mieux en seconde période. Certes on n’a pas marqué le deuxième but pour se mettre à l’abri, mais on a fait un bon match. »

Le milieu de terrain a notamment souligné l’apport des recrues et s’attend à de la continuité dans les performances : « oui c’est bien il y a un nouveau coach et même si on n’a pas beaucoup de recrues, Pipa (Dario Benedetto ndlr) a marqué et Alvaro Gonzalez a fait un très bon match. Ils s’adaptent bien et on se relance. Il y a des matches importants après la trêve donc il faut continuer. »

