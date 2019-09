En clôture de la 4e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille, qui fêtait ses 120 ans d’existence à cette occasion, recevait l’AS Saint-Étienne au stade Vélodrome. Au terme d’un match animé, les Olympiens se sont imposés sur le plus petit des scores (1-0).

Et pour son quatrième match avec les Phocéens, c’est Darío Benedetto qui a offert la victoire à son équipe avec un but qu’il a construit et terminé (33e). L’Argentin, homme du match ce soir, a marqué son deuxième but de la saison. Grâce à ce succès, l’OM se retrouve 8e (7 pts) alors que les Verts pointent à la 16e place (4 pts).

