Bafétimbi Gomis avait réalisée une sacrée saison 2016/2017, sa seule à Marseille, terminant l’exercice avec 21 buts au compteur. Seulement, alors prêté par Swansea City, il n’avait pas pu rester à l’Olympique de Marseille. Dans un entretien accordé à l’Equipe, il a confié qu’il ne regrettait pas de ne pas avoir pu rester, pas conservé par les dirigeants marseillais, et ce parce qu’il a ensuite vécu une belle saison en Turquie.

« Je ne pense pas (lorsqu’on lui a demandé si les dirigeants ne s’étaient pas trompés sur son dossier, NDLR). Cela n’a pas payé pour l’attaquant, mais l’OM a marqué beaucoup de buts la saison dernière, et on n’a pas senti l’absence d’un grand attaquant. Florian (Thauvin) a été le fer de lance offensif, Dimitri (Payet), Morgan (Sanson), qui sait se projeter, ont aussi contribué, on a vu un grand Luiz Gustavo. Moi, j’étais prêté, des choix ont été faits, il faut les respecter. C’est dommage, mais avec le recul, je me dis que j’ai eu la chance de vivre une année incroyable à Galatasaray, alors que je n’aurais pas été champion avec Marseille. Je n’ai aucun regret », a-t-il confié.