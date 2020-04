Vendredi dernier, nous apprenions que Jacques-Henri Eyraud, le président de l’OM, avait l’intention de muscler les négociations sur les baisses de salaires avec ses joueurs (comme Thauvin ou Mandanda) en pleine période de coronavirus, qui impacte fortement les clubs. Certains joueurs marseillais seraient d’accord pour réduire leurs émoluments là où d’autres ne le seraient pas. Le président olympien avait notamment déclaré « [espérer] que ses joueurs seront au rendez-vous de l’histoire ». Une sortie qui a fortement déplu à Christophe Dugarry. Le champion du monde 1998 l’a fait savoir sur les ondes de RMC lundi soir.

« Il se passe ce que je craignais. Je ne voulais pas que certains présidents se servent de cette crise pour gommer leurs erreurs, et c’est le cas avec le président Eyraud. Je ne veux pas l’accabler de tous les torts non plus. Il est là pour chercher des solutions pour son club, pour trouver un deal avec ses joueurs. Maintenant, il a eu une phrase qui m’a totalement dérangé, pour mettre la pression sur les joueurs qui ne voudraient pas accepter une baisse de salaire. Je trouve ça inadmissible. Si le championnat ne reprend pas, ce n’est pas la faute des joueurs. Si le club ne va pas bien financièrement, c’est la faute du président Eyraud qui a donné des salaires trop importants et qui le regrette. Si un joueur refuse, et c’est son droit, il sera accusé de mettre le club en péril, alors que c’est la faute d’Eyraud », a lâché l’ancien joueur de l’OM dans Team Duga.