Le dossier Dario Benedetto est bouclé selon les informations de RMC Sport. L’international argentin de Boca Juniors a vu son président accepter l’offre de l’Olympique de Marseille.

Il va arriver ce samedi sur Marseille avant de passer sa visite médicale et signer un contrat de quatre années plus une en option. Il sera présent ce dimanche à l’Orange Vélodrome pour la rencontre entre l’OM et Naples. Le club phocéen a déboursé 16 millions d’euros.

