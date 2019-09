Dimitri Payet (32 ans) entame sa sixième saison avec l’Olympique de Marseille. Avant son départ à West Ham (2015-2017), le milieu offensif évoluait sous les ordres d’un certain Marcelo Bielsa. Un entraîneur qui ne l’a pas laissé indifférent comme il l’explique dans une interview pour le club marseillais, parue sur Youtube, afin de fêter les 120 ans du club.

« Oui, ça a été un cap important dans ma carrière. On a vécu une saison qui était assez particulière en terme d’émotions et en terme de résultats parce qu’on est champion d’automne et qu’on joue le titre jusqu’à loin dans la saison. Mais c’est vrai que d’un point de vue personnel, il m’a apporté beaucoup de choses et il m’a transmis des choses qui me servent encore aujourd’hui. Déjà, il a compris qu’il ne fallait pas me lâcher, sans cesse me pousser dans mes retranchements, me pousser au maximum et au final, j’y ai pris goût. Aujourd’hui, j’ai une autre façon de fonctionner », a expliqué l’ancien capitaine de l’OM.

