Seule éclaircie dans la saison nuageuse de l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin (26 ans) a porté son club tout au long de la saison (16 buts en L1). Si l’attaquant se voit bien rester dans la citée phocéenne, le champion du Monde 2018 n’exclut pas, non plus, un défi à l’étranger, lui qui veut jouer la Ligue des champions. Et selon La Provence, un club européen serait venu aux renseignements pour l’international français (10 sélections).

Dans son édition du jour, le journal local rapporte que le Valence CF s’est montré intéressé par l’ancien joueur de Newcastle, sans pour autant entamer des démarches. C’est, pour le moment, la seule touche du joueur pendant ce mercato estival. Pour rappel, Thauvin est actuellement blessé à la cheville, il souffre d’une entorse contractée lors du match de préparation contre les Glasgow Rangers (défaite 4-0). L’ailier devrait être absent plusieurs semaines.

