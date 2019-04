Florian Thauvin a bien du mal à retrouver son niveau du début de saison. L’international français (8 sélections) n’a marqué que deux buts depuis le 13 décembre dernier et une réalisation lors de la défaite contre l’Apollon Limassol (1-3) au Vélodrome. Face à ces difficultés, Florian Thauvin prépare son départ vers l’étranger. Et tout récemment, l’ancien Bastiais a lâché un nouvel indice quant à une possible sortie de la cité phocéenne.

En effet, L’Equipe avance que Florian Thauvin a récemment prolongé avec son agent, Jean-Pierre Bernès, pour un an, comme l’a annoncé un proche de l’ancien Bastiais : « les rapports avec Jean-Pierre Bernès sont bons, et le contrat a d’ailleurs été prolongé jusqu’en février 2020 ». Une bonne nouvelle à quelques mois d’un possible départ de l’Olympique de Marseille ?