Florian Thauvin dispute peut-être la saison de trop avec l’Olympique de Marseille. L’attaquant français, sacré champion du monde l’été dernier avec l’équipe de France, n’a pas quitté la Provence pour le plus grand plaisir des supporters. Seulement, son impact n’est plus le même et ses performances sont fréquemment critiquées. Si bien que l’ancien Bastias négocie plus que jamais sa sortie à l’étranger, malgré le fait qu’il ne parle toujours pas officiellement de départ.

Selon L’Equipe, après l’échec d’un départ l’été dernier organisé par son agent Jean-Pierre Bernès, Florian Thauvin préparerait son départ avec Cyril Rool et un agent italien vers la Serie A. Le numéro 26 de l’OM plairait beaucoup aux deux clubs de Milan, mais surtout à Naples. De son côté, l’entourage du joueur apprécierait grandement la piste italienne. Florian Thauvin parviendra-t-il à finir la saison sur une bonne note ? Premier élément de réponse vendredi soir avec la rencontre capitale pour l’OM face à Bordeaux.