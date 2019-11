Face à la difficulté de trouver des fonds pour le mercato, l’Olympique de Marseille s’est tourné vers son centre de formation qui a souvent été mis de côté. Nommé en juin dernier, Nasser Larguet est aujourd’hui directeur de cet aspect du club. Ce dernier était l’invité de RMC Sport pour discuter du projet de l’OM vis-à-vis de ses jeunes joueurs, en mettant en avant un André Villas-Boas en pièce maîtresse, notamment à cause de la réalité économique du club avec de nombreux minots qui ont signé en tant que professionnel cet été.

« Il faut rendre hommage à André, qui m’a proposé de lui-même, pendant les trêves internationales, de lui envoyer ceux qui nous paraissent les plus à-même de rentrer dans le groupe pro à l’entraînement. Comme ça, on peut avoir un retour de sa part, pour savoir quels sont les joueurs qui sont prêts immédiatement, dans six mois ou un an, détaille le directeur du centre de formation. C’est réconfortant d’avoir un entraîneur qui a une fibre dans la formation et d’avoir ce curseur très objectif pour savoir si c’est un joueur fait pour l’OM ou pas, à moyen terme », a-t-il expliqué.