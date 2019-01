Le dossier Mario Balotelli a donné du fil à retordre aux dirigeants marseillais depuis plusieurs mois. L’attaquant italien de l’OGC Nice, après avoir conquis l’Allianz Riviera, devra rapidement se mettre dans la poche un Orange Vélodrome agacé des performances de ses joueurs. Interrogé par La Provence sur l’arrivée de son nouveau numéro 9, Frank McCourt s’est montré enchanté de pouvoir compter un tel élément dans ses rangs.

« Je suis très satisfait de l’arrivée de Mario Balotelli. C’est exactement le genre de chose qui me donne de l’espoir. C’est un plus pour le club. Quand un joueur de son talent se retrouve dans une situation délicate dans son club, il lui faut un nouveau challenge. D’ailleurs, cela ne vaut pas que pour les sportifs. Lorsque l’on se retrouve dans un nouvel environnement, on a l’opportunité et la motivation de se relancer. Je pense que Mario Balotelli sera un véritable atout pour nous. Je suis vraiment heureux de le voir à l’OM », a ainsi déclaré Frank McCourt.