Depuis mercredi, un départ de Kostas Mitroglou semble en bonne voie. L’attaquant de l’Olympique de Marseille est dans le viseur de Galatasaray comme l’annonçait la presse turque, avant d’ajouter qu’il devrait s’engager pour un prêt sans option d’achat de 18 mois. Galatasaray devrait prendre en charge ses 380 000€ de salaire.

Et ce matin, c’est le club turc en personne qui a communiqué, non pas sur l’arrivée de l’international grec, mais sur des discussions entre les deux parties. Le transfert est donc encore loin d’être officiel, et tout devra se décanter dans la journée pour que Mitroglou rejoigne Galatasaray.