Si la responsabilité de Yohan Pelé est engagée sur le but du RB Leipzig, synonyme de défaite pour l’Olympique de Marseille (1-0, 1/4 de finale aller de l’Europa League), Rudi Garcia n’en tient pas rigueur à son portier, habituel n° 2 derrière Steve Mandanda, blessé jusqu’à la mi-mai.

« Il est malchanceux sur le but encaissé, à part ça, il a fait plutôt un bon match, il faut qu’il retrouve le rythme. Maintenant, il va devoir se reposer entre les matches, parce qu’il va devoir enchaîner et il n’en a plus l’habitude. Il n’y a pas de problème particulier sur ce plan-là », a-t-il lancé, en conférence de presse.