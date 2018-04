Les supporters marseillais attendaient avec impatience cette première manche face au RB Leipzig. Face à la cascade de blessés, Rudi Garcia avait composé un onze inédit avec une charnière centrale composée du duo Boubacar Kamara, Luiz Gustavo. En pointe, Kostas Mitroglou était préféré à Valère Germain pour cette confrontation. Dès le début du match, l’OM ne se laissait pas impressionner par l’événement et portait le danger devant les buts gardés par Gulacsi. Décalé sur la droite, Dimitri Payet distillait un excellent centre pour Mitroglou dont la déviation du talon obligeait le portier du RB Leipzig à s’employer (9e). Les hommes de Rudi Garcia négociaient bien le premier quart d’heure face à une formation allemande qui paraissait inhibée par l’événement. Après avoir laissé passer l’orage, Leipzig montrait enfin le bout de son nez et déstabilisait l’arrière garde phocéenne. Timo Werner effectuait un festival côté droit avant de centrer point de penalty pour Keita dont la frappe était contrée par Kamara (22e).

Les protégés de Ralph Hasenhüttl passaient la vitesse supérieure et causaient bien des soucis à la défense phocéenne. Sur coup-franc, Forsberg enroule bien son ballon, mais sa tentative filait juste au dessus (29e). L’OM prenait l’eau sur son côté gauche, Jordan Amavi éprouvait les pires difficultés à contenir les assauts de Laimer and co. Sur une ultime contre attaque avant la pause, Marseille manquait de peu l’ouverture du score. Sur la gauche, Sanson parvenait à centrer, Upamecano renvoyait le ballon de la tête sur Bouna Sarr dont la reprise de volée heurtait la transversale (41e). Après avoir buté deux fois de suite sur Gulacsi sur des frappes de Sarr et Ocampos (45+1), l’OM craquait juste avant la pause. Sur un contre meurtrier mené par Forsberg, ce dernier lançait dans la profondeur Werner qui déposait Kamara avant de tromper Pelé d’une belle frappe (1-0, 45+2).

L’OM rate le coche, Arsenal cartonne

Au retour des vestiaires, le RB Leipzig assiégeait déjà les buts gardés par Pelé. Bruma sur la gauche décalait Werner dont le centre était repoussé en catastrophe par Pelé (51e). L’OM se procurait une opportunité quelques minutes plus tard sur un corner mal renvoyé par la défense allemande, Zambo Anguissa décalait Ocampos dont la frappe passait juste à côté des buts de Gulacsi (56e). Dans la foulée, Ocampos encore lui, déboulait sur la gauche et alertait Payet dont la frappe passait au dessus (57e). L’Olympique de Marseille jetait toutes ses forces dans la bataille mais se faisait prendre en contre. Forsberg lançait dans la profondeur Werner qui se retrouvait seul devant Pelé mais ne pouvait armer grâce à un superbe retour de Luiz Gustavo (77e). Malmené en contres, l’OM conserve toutes ses chances pour arracher la qualification au retour. Dans les autres matchs de la soirée, l’Atlético Madrid accueillait le Sporting CP au Wanda Metropolitano. Les hommes de Diego Simeone ne tardaient pas pour lancer les hostilités. Dès la première minute, Diego Costa récupérait le ballon aux abords de la surface et transmettait à Koke dans la surface qui ajustait sans trembler Rui Patricio (1-0, 1ère). Les Colchoneros prenaient le large avant la pause sur une déviation de Saul Niguez pour Griezmann qui ne laissait aucune chance à Rui Patricio (2-0, 40e).

Arsenal qui jouait une partie de sa saison ce soir, ne tardait pas à prendre l’avantage face au CSKA Moscou. Bien décalé sur la droite, Bellerin centrait en une touche de balle pour Ramsey dans la surface qui du plat du pied ouvrait le score (1-0, 9e). Joie de courte durée pour les Gunners qui se faisaient cueillir sur un superbe coup-franc signé Golovin (1-1, 15e). Mais cette rencontre haletante ne finissait pas de nous surprendre. Arsenal obtenait un penalty pour une faute sur Ozil. Titularisé ce soir, Alexandre Lacazette transformait la sentence (2-1, 23e). Cinq minutes plus tard, Ozil trouvait dans le dos de la défense, Ramsey qui d’une superbe inspiration lobait Akinfeev (3-1, 28e). Arsenal poursuivait son festival offensif avec Ozil côté gauche qui centrait à l’entrée de la surface pour Lacazette qui contrôlait et décochait une frappe imparable pour Akinfeev (4-1, 35e). De son côté, la Lazio Rome recevait le Red Bull Salzbourg au stade Olympique. La formation italienne prenait rapidement les devants. Côté droit, Basta adressait un excellent centre dans la surface pour Lulic qui ajustait de près Walke (1-0, 8e). Berisha remettait les siens dans le coup sur penalty (1-1, 30e). Dès le retour des vestiaires les hommes de Simone Inzaghi reprenaient l’avantage. Sur la droite, Alberto distillait un excellent centre au point de penalty pour Parolo qui d’une superbe talonnade trompait Walke (2-1, 49e). Loin de rendre les armes, Salzbourg égalisait à nouveau. Dabbur s’infiltrait dans la surface et laissait le cuir à Minamino mieux placé que lui, pour conclure de près (2-2, 71e). Quelques secondes plus tard, la Lazio reprenait l’avantage grâce à Anderson qui transperçait la défense autrichienne avant de conclure de l’intérieur du pied (3-2, 74e). Les pensionnaires du stade Olympique prenaient leurs distances sur un excellent service de Lucas Leiva pour Immobile dans la surface qui crucifiait Walke (4-2, 77e)

Les résultats de la soirée

Atlético Madrid 2 - 0 Sporting CP : Koke (1ère), Griezmann (40e)

RB Leipzig 1 - 0 OM : Werner (45+2)

Arsenal 4 - 1 CSKA Moscou : Ramsey (9e, 28e), Lacazette (23e sp, 35e) ; Golovin (15e)

Lazio Rome 4 - 2 Red Bull Salzbourg : Lulic (8e), Parolo (49e), Anderson (74e), Immobile (77e) ; Berisha (30e, sp), Minamino (71e)