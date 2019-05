André Villas-Boas était présenté comme nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille ce mercredi, aux côtés d’Andoni Zubizarreta et de Jacques-Henri Eyraud. Et si le Portugais a débarqué au Vélodrome, c’est en grande partie grâce à l’Espagnol, qui a joué un rôle primordial. Il l’a d’ailleurs accueilli chaleureusement.

« André, on s’est connu depuis longtemps, mais on n’avait jamais parlé en face à face jusqu’à il y a 10 jours. On a une ambition similaire, ce sera le deuxième entraîneur le plus jeune de la Ligue 1. Le plus jeune (Julien Stéphan, Rennes) vient de la formation, lui a fait Porto, Tottenham, Chelsea, le Zenit, c’est un jeune vieux ou un vieux jeune (rires). La connaissance qu’il a, pas que sur le foot mais aussi sur la structure du club, font preuve d’une passion extraordinaire. Pour ce club la passion c’est un élément très important. Même si on le voit élégant, bien habillé, il a une passion extraordinaire. Il a une façon de voir le foot dans un sens collectif, il peut et va nous aider à grandir, je suis fier qu’il soit ici », a expliqué le dirigeant espagnol.