Dans les ultimes secondes, l’Olympique de Marseille a été rejoint par Amiens (2-2) en ouverture de la 28ème journée de Ligue 1. Un scénario cruel pour la formation marseillaise qui pensait bien empocher trois nouveaux points ce soir. Un scénario rocambolesque qui a provoqué une certaine tension au sein des rangs olympiens. Ainsi, André Villas-Boas a même reçu un carton rouge après le coup de sifflet final.

Interrogé au micro de Canal Plus, l’intéressé est revenu sur sa discussion musclée avec l’arbitre du match monsieur Letexier. « C’est de ma faute, j’ai raté les changements et on a perdu le contrôle du match, c’est ma responsabilité. C’est de ma faute aujourd’hui. L’arbitre a raison, il n’y a pas faute sur Valère Germain, mais par contre il y a faute sur Sakai à la fin. L’arbitre de touche doit l’aider, mais il y a déjà 2-2, » a ainsi commenté dépité le technicien portugais.