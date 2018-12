Éliminé de la Ligue Europa avant même le résultat de ce soir face à Limassol, l’Olympique de Marseille a vécu une soirée cauchemardesque en s’inclinant 3-1 face à l’Apollon. Copieusement sifflé par ses supporters, l’OM va devoir vite se relever et se focaliser sur ses prochaines échéances. Interrogé après la rencontre, Dimitri Payet a exprimé toute sa frustration.

« On est passé à côté de notre campagne même si le résultat est négatif ce soir on s’est éliminés nous-mêmes dans les deux premiers matchs. On a bien travaillé cette semaine mais le scénario fait que le match est difficile à juger. On ressort frustrés de ce match. On essaye de donner le maximum, à dix contre onze au bout de huit minutes c’est compliqué. On a essayé de faire jeu égal, on comprend que les supporters soient déçus on va se réfugier dans le travail » a ainsi commenté le capitaine marseillais au micro de RMC Sport.