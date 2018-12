Battu par l’Apollon Limassol (1-3) jeudi dernier en Ligue Europa, l’Olympique de Marseille voulait se relancer ce soir lors de la réception de Strasbourg en huitième de finale de la Coupe de la Ligue BKT. À l’Orange Vélodrome, le club phocéen a encore chute, se faisant éliminant lors de la séance de tirs au but (1-1, 2 t.a.b à 4). Interrogé par Canal + Sport après cette rencontre, Rudi Garcia a livré ses premières impressions : « on a fait une première période où on a manqué un peu d’allant, de transmissions rapides. On a montré qu’on manquait certainement un peu de confiance, même si tout au long du match, les événements ont été parfois litigieux. On ne devait pas être menés à la pause. (...) La deuxième période était beaucoup mieux et on a égalisé, mais on aurait dû gagner avant la fin du temps réglementaire. »

Le technicien de l’OM a ensuite parlé de l’avenir et du match à venir contre Angers samedi soir (19e journée de Ligue 1). « On ne se contente pas du contenu même si je sais que le contenu démontre la confiance et qu’il amène les résultats. On aurait certainement préféré faire une moins bonne deuxième période et gagner. (...) Il nous reste un match en 2018, à Angers, et il faudra gagner. (...) Ce qui compte, c’est le match de samedi. Il faut absolument prendre les trois points et bien finir l’année. Et après, 2019 sera meilleur », a conlu l’ancien coach de l’AS Roma.