L’OM qui n’avait plus gagné depuis la cinquième journée de Ligue 1, a enfin renoué avec le succès face à Strasbourg (2-0). Si tout n’a pas été parfait dans le jeu, les Olympiens effectuent un joli bond au classement et s’approchent du podium. Interrogé à l’issue de la rencontre, le milieu phocéen Valentin Rongier savoure cette victoire.

« L’objectif c’était de les faire déjouer, ce n’était pas notre plus beau match de la saison, mais c’était efficace. On avait besoin de points vu les résultats de la journée. Il fallait absolument gagner et c’est ce qu’on a réussi à faire. Le coach me fait confiance, on commence à trouver des automatismes au milieu de terrain, c’est très important car le milieu ça reste une rampe de lancement pour une équipe, » a commenté l’ancien Nantais au micro de Canal +.