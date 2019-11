L’Olympique de Marseille est sous pression avant d’accueillir Lille ce samedi (12e journée de Ligue 1). Et à en croire, André Villas-Boas, présent en conférence de presse ce vendredi matin, la tâche des Phocéens ne sera pas des plus aisées.

« Lille est une équipe qui met de l’intensité, où la jeunesse offre beaucoup de déplacements, avec une agressivité incroyable. Il faudra qu’on trouve notre meilleur niveau pour ce match, qui sera difficile, mais qui peut nous amener là où on veut être au classement », a-t-il glissé avant d’ajouter. « Ils sont beaux à regarder. Il y a une jeunesse et une intensité très intéressantes. Et il y a des résultats ».