Duje Caleta-Car et Nemanja Radonjic sont arrivés tous les deux à l’OM cet été et mettent un certain temps à s’affirmer. Si le défenseur central semble enfin lancé, on ne peut pas en dire autant pour le Serbe. Rarement titulaire, il n’est même pas toujours dans le groupe sélectionné par Rudi Garcia. Son coéquipier croate, dont il est proche dans le vestiaire, reste persuadé qu’il y arrivera même s’il reconnaît certaines difficultés.

« Radonjic ? La situation n’est pas idéale pour lui. De mon côté, je parle avec lui, je l’encourage. Je peux vous dire qu’il travaille dur à l’entraînement. On se parle beaucoup car on parle la même langue. Il sait qu’il doit être prêt quand l’occasion se présentera de jouer. Mais il se sent bien ici », a assuré Caleta-Car en conférence de presse ce vendredi. Radonjic n’est plus apparu sous le maillot marseillais depuis le 5 février dernier contre Bordeaux.