Au terme d’un interminable feuilleton, Valentin Rongier (24 ans) a finalement rallié l’Olympique de Marseille en provenance du FC Nantes. Le transfert rapporte 13 millions d’euros aux Canaris plus deux de bonus en cas de qualification européenne (et 50 % de la plus-value éventuelle dont la somme est plafonnée à 8 M€). Le milieu de terrain débarque en tant que joker au sein du club olympien.

Son club formateur lui a adressé un petit message sur son compte Twitter. « Depuis 2001, tu as porté fièrement les couleurs du FC Nantes à travers l’Hexagone et tu as su mener ton équipe dans les moments les plus difficiles ! Merci pour tout Valentin Rongier. » A l’OM, Valentin Rongier portera le numéro 21.

