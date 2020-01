Après le dernier mercato estival, l’OM a enregistré une nouvelle recrue. Il n’est pas sur le terrain mais devra se montrer très important en coulisses, il s’agit de Paul Aldridge. Recruté par le président du club, Jacques-Henri Eyraud, l’Anglais aura pour mission de vendre des joueurs outre-Manche afin notamment de renflouer les comptes.

Anciennement directeur général de West Ham puis passé par Leicester, Manchester City, Sheffield Wednesday et Bolton où il était conseiller du président, l’homme de 54 ans a une grande expertise du football anglais et connaît beaucoup d’agents locaux. Le président olympien a ajouté que Paul Aldridge le suivra sur d’autres chantiers. « Sa mission ne s’arrête pas aux transferts, il va m’aider en matière de "fan experience", d’événementiel et d’infrastructure », a-t-il précisé.