L’OM n’ira finalement pas en Ligue des Champions la saison prochaine. Malgré la victoire 2-1 face à Amiens au Vélodrome, le club phocéen devait espérer un faux de l’OL, qui n’a pas eu lieu. Marseille termine 4e, en plus d’échouer en finale de Ligue Europa, de quoi donner pas mal de regrets à Florian Thauvin au micro de Canal Plus.

« Tout le monde s’est mis à crier dans les tribunes, on pensait qu’il y avait 3-3 à Lyon. On a fait une belle saison, mais on n’est pas récompensé. On aurait pu prendre des points sur certains matches, mais on ne l’a pas fait, même si maintenant, c’est trop tard pour avoir des regrets. »