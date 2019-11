Choc de la 12e journée en Ligue 1 avec la rencontre opposant l’Olympique de Marseille au LOSC, à l’Orange-Vélodrome (17h30) ! Les Olympiens doivent relever la tête après une double-déconvenue au Parc des Princes (4-0) puis à Louis-II (2-1) en 1/16es de finale de Coupe de la Ligue. Mais ils affrontent une équipe de Lille qui a passé trois buts à Bordeaux la semaine dernière et cherche à reprendre la deuxième place à Nantes avant de se déplacer à Valence, en Ligue des champions.

Pour ce match, André Villas-Boas peut compter sur le retour d’Alvaro Gonzalez, qui prend la place de Boubacar Kamara en défense centrale. Par rapport à Monaco, Strootman, Germain et Aké sortent du onze. Kamara évolue au milieu, avec Rongier et Sanson. Dario Benedetto revient de suspension et occupe la pointe du 4-3-3, où Bouna Sarr prend la place de Germain côté droit. En face, Christophe Galtier, qui a pris pour habitude de faire tourner, aligne aujourd’hui un 3-4-2-1 avec Adama Soumaoro capitaine et titulaire en lieu et place de Fonté et Loïc Rémy en remplacement de Victor Osimhen.

Les compositions d’équipes :

OM : Mandanda - Sakai, Gonzalez, Caleta-Car, Amavi - Rongier, Kamara, Sanson - Sarr, Benedetto, Payet

LOSC : Maignan - Djalo, Soumaoro, Gabriel - Celik, André, Soumaré, Reinildo - Yazici, Rémy, Ikoné