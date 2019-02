Présent en conférence de presse, Lucas Ocampos a notamment été interrogé sur l’arrivée de Mario Balotelli. Un transfert qui réjouit l’ancien de l’AS Monaco ainsi que le groupe marseillais en général.

« On est tous content que Mario soit venu, c’est un grand joueur on le voit au jour le jour, il lui manque encore un peu d’automatismes avec nous, savoir comment joue l’équipe. On espère qu’il sera bien physiquement le plus tôt possible, il est très important pour nous, il travaille beaucoup pour être à 100%, quand il le sera il va beaucoup nous aider dans ce moment difficile », a confié l’Argentin.