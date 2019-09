L’Olympique de Marseille accueille le Montpellier Hérault Sporting Club à l’Orange-Vélodrome, pour le compte de la 6e journée de Ligue 1 (17h30) ! Sur la troisième place du podium, les Olympiens pourraient reprendre provisoirement la tête au PSG en cas de succès. En face, plus à l’aise à domicile qu’à l’extérieur, Montpellier reste sur un succès face à Nice (2-1) et occupe la 12e place du classement.

Pour ce match, André Villas-Boas préserve Hiroki Sakai et c’est donc Bouna Sarr qui hérite du poste de latéral droit. Valère Germain récupère le poste d’ailier droit, alors que Benedetto et Payet l’accompagnent sur le front de l’attaque. À Montpellier, Michel Der Zakarian aligne un 3-4-3, dans lequel on retrouve l’international espoirs Nicolas Cozza, venu remplacer Daniel Congré dans la défense.

OM : Mandanda - Sarr, Kamara, Alvaro Gonzalez, Amavi - Sanson, Strootman, Lopez - Germain, Benedetto, Payet

MHSC : Rulli - Mendes, Hilton, Cozza - Souquet, Ferri, Le Tallec, Oyongo - Laborde, Mollet, Delort

