Arrivé au mois d’août 2018 en provenance de l’Etoile Rouge de Belgrade, Nemanja Radonjić (23 ans) entame une nouvelle saison avec l’Olympique de Marseille. Et cette fois, nouvelle saison, nouvel entraîneur avec l’arrivée d’André Vills-Boas qui a remplacé Rudi Garcia. L’ailier marseillais n’a pas hésité à mettre le doigt sur les méthodes d’entraînements du Français la saison dernière dans une interview pour Maritima Medias.

« Avec le nouvel entraîneur, la communication est plus facile, même si les entraînements sont plus difficiles. Mais on aime bien travailler dur et, pour être honnête, on ne peut pas dire que, l’année dernière, il y avait un gros tempo à l’entraînement », a-t-il avoué. Le joueur est sous contrat jusqu’en juin 2023 avec l’OM et devra faire ses preuves pour cette nouvelle saison, après un exercice compliqué avec seulement 17 matchs de Ligue 1.

