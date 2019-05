L’Olympique Lyonnais est sûr d’être européen la saison prochaine suite à sa belle victoire 3-0 sur la pelouse de l’Olympique de Marseille. Une fois la rencontre terminée, le Rhodanien Houssem Aouar a livré son ressenti sur cette belle victoire de son équipe.

« Je pense qu’on a dominé la rencontre de la première à la dernière minute, logiquement on est revenu avec ce résultat. Lorsque l’équipe joue à un niveau comme celui ci c’est difficile de ne pas faire de résultat. On est satisfait, on va bien savourer cette victoire et essayer d’enchaîner jusqu’à la fin. On va essayer de bien gagner ce match à Caen, par le passé on a eu des soucis sur ces matchs là, on veut montrer qu’on a su passer un cap. On va rester concentré, bien travailler cette semaine pour aller chercher cette troisième place. Ce qui nous faisait défaut c’était surtout le jeu, on manquait de fluidité, de déplacements, de simplicité, aujourd’hui on en a eu », a confié le milieu de terrain lyonnais devant les caméras de Canal +.