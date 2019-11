C’est le grand jour ! Pour le dernier match de la 13e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais vont s’affronter dans quelques minutes à l’Orange Vélodrome pour le premier Olympico de la saison ! Un match très attendu puisque c’est le retour de Rudi Garcia à Marseille, lui qui a quitté la formation phocéenne la saison dernière et qui est désormais coach des Gones depuis quelques semaines. Sur le plan sportif, l’OM peut prendre la place de dauphin en cas de succès, alors que l’OL a l’occasion de revenir dans la première partie de tableau.

Pour ce choc du week-end, André Villas-Boas conserve son 4-3-3 et choisit de titulariser Maxime Lopez au poste d’ailier droit en lieu et place de Valère Germain. Boubacar Kamara poursuit lui au milieu de terrain aux côtés de Sanson et Rongier. Dimitri Payet sera lui très attendu après ces propos sur son ancien coach. En face, Rudi Garcia s’appuie sur un 4-2-3-1. Privé de Memphis Depay, blessé, il s’appuie aujourd’hui sur un trio composé de Traoré, Reine-Adelaïde et Cornet pour soutenir Moussa Dembélé, aligné en pointe.

Les compositions officielles

OM : Mandanda - Sarr, A. Gonzalez, Caleta-Car, Amavi - Sanson, Kamara, Rongier - Lopez, Benedetto, Payet

OL : Lopes - Dubois, Andersen, Denayer, Koné - T. Mendes, Aouar - Traoré, Reine-Adélaïde, Cornet - Dembélé