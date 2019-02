Auteur de trois réalisations en quatre matchs depuis son arrivée à l’OM, Mario Balotelli a mis tout le monde dans sa poche. Si l’attaquant italien suscite l’unanimité au sein du vestiaire marseillais, Rudi Garcia ne tarit pas d’éloge sur l’impact du buteur transalpin. Présent en conférence de presse, le technicien olympien a dévoilé sa stratégie pour permettre à Balotelli de s’épanouir pleinement à Marseille.

« Son intégration est bonne, tout se passe bien, il marque des buts, il n’a pas encore quatre-vingt-dix minutes mais c’est la suite logique de ce qui s’est passé depuis le début. A Dijon il n’aurait pas dû jouer 90 minutes, cela accélère un peu son retour mais ce n’est pas plus mal. L’objectif c’était de repartir sur une préparation comme de début de saison, et qu’il ne se blesse pas. Pour l’instant tout se passe bien. Tout le monde a intérêt à ce que ça fonctionne bien, c’est un vrai plaisir de l’avoir. Il est très apprécié de ses coéquipiers, je suis là pour l’aider. Je reste vigilant aussi on en a déjà parlé ensemble. Pour sa prolongation cela ne me traverse pas du tout l’esprit, il est là, je l’utilise car il nous apporte un plus c’est indéniable, le reste ne me concerne pas, » a commenté Garcia.