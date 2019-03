Dimanche soir, l’Olympique de Marseille se déplace au Parc des Princes pour y défier le Paris Saint-Germain pour le Classique du championnat de France (21h00). Un match dans lequel les supporters marseillais attendront un homme en particulier : Mario Balotelli. Auteur de 5 réalisations sur les 7 derniers matches, l’Italien semble être devenu le grand attaquant attendu par l’OM. Interrogé à son sujet en conférence de presse, Rudi Garcia a encensé son joueur.

« Balotelli ? Il se fait provoquer. C’est un joueur qui reçoit un traitement athlétique à la hauteur de sa puissance. Il a une histoire où quand il est provoqué, il réagit, donc les gens essaient de le faire réagir. Il se tient bien concernant ses réactions, comme contre Nice. Je l’ai félicité pour son comportement, il est en train de grandir. Il aura de grands défenseurs en face dimanche, on compte sur lui pour nous tirer vers le haut. Il emmène de la joie de vivre et il nous a redonné du plaisir et de l’enthousiasme. Quand une équipe est joyeuse, ça se voit », a ainsi déclaré Rudi Garcia.