Lors de la rencontre entre l’OM et Rennes (1-3) ce dimanche, Romain Danzé a expliqué ne pas comprendre le changement de Rudi Garcia qui avait décidé de sortir Hiroki Sakai et de faire rentrer Bouna Sarr. Le coach olympien a répondu.

« Chacun dit ce qu’il veut. Hiroki, il avait fait le tour du monde avec l’équipe du Japon. Il s’est qualifié (pour la Coupe du Monde, ndlr) au premier match et j’avais demandé à ce qu’il ne joue pas le second qu’il a joué quand même en entier. Quand on perd, on a toujours tort dans les choix. Ça fait partie de la règle du jeu. Si on gagne des matches, on a toujours raison même si on fait des erreurs »