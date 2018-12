Après la défaite contre Nantes, Rudi Garcia avait sorti le lance-flammes après une énième piètre performance. Dans la foulée, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont tenu une réunion avec les joueurs. Rudi Garcia, en conférence de presse, a confirmé ces discussions.

« Il était important que le club et les dirigeants fassent savoir à tout le monde, les joueurs et le staff, et ça a été fait de manière concertée, que le club ne peut pas être content après cette campagne européenne et cette place en championnat ou on n’est pas sur le podium alors que c’est là où on veut être. Il n’y a pas de problème particulier en championnat. Si on était décroché, ce serait peut-être mieux puisqu’on aurait conscience que le match d’après ne peut pas nous rattraper. C’est une situation dangereuse. C’est bien que les joueurs entendent le discours du club et du propriétaire à travers Jacques Henri Eyraud. C’est bien qu’Andoni, avec qui je parle tous les jours, ait donné sa voix à tout le monde », a indiqué le technicien français en conférence de presse.