Après sa victoire à l’Orange Vélodrome contre les Girondins de Bordeaux (1-0), l’Olympique de Marseille voulait débuter une série ce vendredi soir à Gaston-Gérard face à Dijon, en ouverture de la 24e journée de Ligue 1. Menés au score suite à un but de Marié, les Phocéens ont inversé la tendance et se sont finalement imposés 2-1 avec des buts de Balotelli et Ocampos. Interrogé en conférence de presse après la rencontre, Rudi Garcia a fait part de sa satisfaction.

« Il faudra enchaîner contre Amiens mais on a fait le travail ce soir. On a fait deux périodes, dont une très belle deuxième. On a pu égaliser et prendre l’avantage pour gagner le match. Tout le monde a été important, les joueurs qui sont rentrés y compris. Valère (Germain) est bien rentré, Rolando aussi et ce n’était pas facile. Morgan (Sanson) a fini le travail de Maxime (Lopez). C’est le travail d’équipe qui a payé ce soir », a lâché l’entraîneur de l’OM devant les journalistes.