Ce soir, l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais ont fait le spectacle en clôture de la huitième journée de Ligue 1. Si les deux formations ne se sont pas départagées (1-1), Lucas Perrin a mis en avant la réaction marseillaise au micro de Canal + après la rencontre : « c’est beau, on a eu une première période compliquée. À la mi-temps, on s’est parlé et on s’est dit nos quatre vérités. À la reprise, on a été porté par le public et on a marqué. »

Le jeune défenseur marseillais auteur d’un bon match a toutefois eu l’esprit critique et attendait mieux : j’ai pris un carton con donc ça fait chier, mais voilà je suis content de ma première au Vélodrome même si on aurait aimé la victoire. Marseille tentera de rebondir contre Amiens vendredi prochain à 20h45 (rencontre à suivre sur notre live commenté).

