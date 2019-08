À deux jours de la reprise, avec la réception du Stade de Reims au stade Orange-Vélodrome (samedi, 17h30), Steve Mandanda faisait face aux médias, à la Commanderie. Le gardien et capitaine olympien en a profité pour évoquer l’intégration des deux recrues olympiennes de l’été : le défenseur central espagnol prêté par Villarreal Alvaro Gonzalez et l’attaquant argentin transféré de Boca Juniors Dario Benedetto.

« En dehors du terrain, c’est quelqu’un de très simple, très gentil. Il parle espagnol, ce qui fait qu’il ne parle pas énormément. Sur le terrain, on a eu une première séance collective avec lui ce matin, c’est un attaquant comme on les aime, qui sent le foot, qui aime marquer, qui aime être devant le but, » a-t-il déclaré au sujet de Dario Benedetto, avant d’embrayer sur celui qui évoluera juste devant lui sur le terrain cette saison. « [Alvaro Gonzalez] a d’énormes qualités, on sent énormément d’expérience chez lui. Humainement, c’est quelque de bien, qui s’intègre très bien. Il a déjà appris pas mal de mots en français. On est content de l’avoir. C’est un joueur intelligent, d’expérience, qui a su bien et vite s’adapter, » a conclu le portier marseillais.

