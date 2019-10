Invité à s’exprimer face aux médias avant le Classique face au PSG (match à suivre en direct commenté sur notre live), Steve Mandanda en a profité pour aborder l’actualité des gardiens. D’Alphonse Areola en passant par les débuts en professionnel du jeune Pépé Bonet (16 ans) avec le Stade Rennais, le champion du monde français a livré ses impressions sur ses collègues gardiens.

« Pour Anthony Lopes, on a beaucoup de compassion, car on sait ce que c’est de faire ce genre de choses qui peuvent coûter le match à notre équipe. Ce sont des choses qui arrivent, et avec tous les points qu’il a rapportés à son équipe ces dernières années, on ne peut pas lui en vouloir, » a ainsi commenté le portier olympien.