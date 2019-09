Dans un mercato très calme, l’OM a recruté trois nouveaux joueurs, à savoir Darío Benedetto (29 ans), Álvaro González (29 ans) et Valentin Rongier (24 ans). L’attaquant a inscrit deux buts sur ses deux derniers matchs de championnat et s’est donc fait remarquer. Steve Mandanda (34 ans), qui vit sa douzième saison avec l’OM, est revenu sur l’apport du numéro 9 dans une interview parue dans La Provence

« Dario Benedetto sait vivre et jouer avec la pression. Il vient d’un club où les supporters sont aussi passionnés que les nôtres, il est bon techniquement, quand il décroche, il nous fait du bien, et là où il est intéressant, c’est qu’après, il propose et il est à la finition. Il correspond parfaitement à ce que recherche le coach. Nous sommes contents, pourvu que ça dure, qu’il nous mette plein de buts. Il marque, c’est ce qu’on demande à un attaquant. Il fait bien jouer l’équipe, il vient défendre sur les coups de pied arrêtés. Je souhaite que ça continue ainsi », a expliqué le capitaine du club marseillais.

