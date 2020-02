André Villas-Boas se trouvait en conférence de presse ce mercredi, à deux jours du déplacement de l’OM à Nîmes en Ligue 1 (27e journée). Au cours de celle-ci, il a été confronté aux questions sur Florian Thauvin, revenu à l’entraînement collectif ce jour. Mais le technicien portugais juge qu’il est encore trop tôt pour voir le champion du monde en compétition officielle.

« Dans le groupe, Flo s’est entraîné mais n’est pas encore prêt pour Nîmes. Il a fait le premier exercice. Ça veut dire échauffement et toro mais il n’a pas pris part aux autres exercices. Début de semaine prochaine, oui, il y aura une petite possibilité pour Amiens (6 mars), ça dépendra de son évolution », a-t-il déclaré. Hiroki Sakai ne sera lui non plus pas apte pour jouer face aux Crocos. Le Japonais a repris la course sur tapis mais est encore gêné à un adducteur a ajouté l’entraîneur olympien.