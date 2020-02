Étape par étape, Florian Thauvin se rapproche un peu plus d’un retour à la compétition. Après avoir repris la course sur terrain et retouché le ballon il y a une dizaine de jours, le champion du monde a repris ce mercredi matin l’entraînement collectif au centre Robert Louis-Dreyfus.

Une première pour lui depuis sa blessure à la cheville droite. Cette saison, le natif d’Orléans n’a joué qu’un seul match de Ligue 1, c’était contre Saint-Étienne le 1er septembre. Sa date de retour à la compétition étant repoussée le mois dernier, André Villas-Boas laissait apparaître sa frustration en conférence de presse. Le Portugais peut désormais avoir le sourire. Il pourra très prochainement compter sur son joueur.