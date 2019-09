Après avoir vécu une fin de mercato agitée, Valentin Rongier (24 ans) a finalement rejoint l’Olympique de Marseille comme joker. Un soulagement pour l’ancien Nantais qui espère franchir un cap dans sa carrière en évoluant à l’OM. Dans une interview accordée à RMC Sport, le milieu de terrain n’a pas caché ses ambitions. Et l’intéressé lorgne plus que jamais l’équipe de France.

« Ce serait mentir que de dire que l’équipe de France n’est pas dans un coin de ma tête, parce que je suis quelqu’un d’ambitieux. Je ne sais pas où je peux aller, j’ai des qualités, et j’ai envie de voir jusqu’où elles peuvent me mener. Je pense que l’Olympique de Marseille, si le coach me fait confiance et me donne l’opportunité d’évoluer sur le terrain, est le club qui me permettra peut-être un jour de titiller l’équipe de France, » a ainsi commenté le nouveau numéro 21 marseillais.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10