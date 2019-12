L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à se défaire du FC Metz ce samedi après-midi (1-1). Un match nul qui a mis fin aux six victoires consécutives des Phocéens, mais cela n’enlève en rien certains bons points dans cette rencontre. En effet, si Steve Mandanda a quitté les siens sur blessure, Yohann Pelé a répondu présent. Le portier jouait ses premières minutes de la saison sur la pelouse du Stade Saint-Symphorien. Il s’est d’ailleurs imposé face à Habib Diallo sur penalty, empêchant son équipe d’être menée 2 buts à 0. Après le rencontre, celui qui est surnommé l’Albatros s’est confié sur son entrée en jeu gagnante.

« On aurait aimé continuer la série de victoires mais on n’a pas fait ce qu’il fallait en première mi-temps avec beaucoup de déchets et de pertes de balles. On a quand même cette force de réaction en deuxième mi-temps où on montre autre chose. Sur le penalty, j’avais déjà choisi le côté avant même de savoir la conclusion de la VAR. Cela relance l’équipe car ça nous permet de rester à 1-0. On a déjà eu du mal à revenir, alors à 2-0 ça aurait été encore plus dur », a-t-il expliqué.