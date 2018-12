Décidément, ce match face à Orléans en huitièmes de finale de Coupe de la Ligue risque de laisser des traces au PSG, puisque deux joueurs parisiens se sont blessés et ont dû laisser leur place.

Alphonse Areola, touché au dos, a ainsi laissé sa place à Gianluigi Buffon à la pause. Pour Angel Di Maria, ça semble un peu plus grave, puisque l’Argentin s’est blessé à la cheville et Kylian Mbappé l’a remplacé. On en saura plus dans les heures à venir.