Intenables cette saison avec le Shanghai SIPG, Oscar (12 buts et 21 passes décisives en 27 matches) et Hulk (13 buts et 15 passes décisives en 25 matches) viennent de remporter leur premier championnat de Chine. Vainqueur du Beijing Renhe (2-1), Shanghai a bénéficié des réalisations de l’Ouzbek Odil Ahmedov (20e) et du Chinois Wu Lei (47e) pour s’imposer.

Dans le même temps, son poursuivant le Guangzhou Evergrande a connu la défaite contre le Chongqing Lifan (2-0). Avec désormais 8 points d’avance à une journée de la fin, le club dirigé par Vítor Pereira ne peut plus être rejoint. Jamais titré dans son histoire, le Shanghai SIPG met fin à sept années de domination du Guangzhou Evergrande.